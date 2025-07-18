«Надеяться только на природу»: эксперт обеспокоен обмелением реки Тура

Эксперт пояснил, что в последнее время в регионе наблюдается цикл сухих лет, который проявляется в бесснежных зимах и редких дождях в летний период. Повлиять на изменения погодных условий невозможно. Однако проблему можно решать на правительственном уровне. Сложности возникают из-за того, что Тура — это федеральная река.

«Наши депутаты, руководство области пытались достучаться до Москвы, обращались в федеральные органы, но получили отказ. Причины вполне объяснимы — ограниченные ресурсы бюджета и приоритеты, связанные с внешнеполитической ситуацией», — пояснил Моторин.

По мнению профессора, человечество негативно влияет на состояние рек: малые реки закопали, застроили лога и перекрыли притоки. В итоге нарушился естественный гидрологический баланс. Проблема актуальная также для рек Волга и Иртыш.

Александр Моторин уверен, что на региональном уровне можно частично решать проблему. В первую очередь необходимо провести расчистку русла в черте населенного пункта. Эксперт пояснил, что вода может уходить со дна реки. Происходит это по разным причинам: заиливание, застой органических и минеральных частиц на дне. Очистка окажет положительно влияние на экологическую ситуацию региона.

Ранее сообщалось, что осмотр реки Петрицы и прилегающей к ней территории провели в Подольске.