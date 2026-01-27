«Надо что-то решать»: инициатива Госсовета призвана уберечь «детские» деньги от трат родителей на алкоголь

В Госсовете Удмуртии предложили создать специальный счет для детских пособий, сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Подобные меры могут защитить детей, родители которых покупают на «детские» деньги алкоголь.

Спикер Госсовета Владимир Невоструев рассказал, что встречаются ситуации, когда в семье воспитываются двое и более детей. Родители могут не работать. Они употребляют алкогольные напитки. Возникает вопрос, где безработные берут деньги. Спикер уверен, что такие родители тратят пособия на детей не по назначению.

«Надо что-то решать в этой ситуации. <...> Давайте выйдем с предложением, чтобы деньги эти сохранить для детей, чтобы был отдельный счет, целевой, чтобы не было такого, когда родители выпивают на детские пособия. Вопросов здесь достаточно, ими надо заниматься», — сказал Владимир Невоструев.

В Госсовете республики были озвучены и другие предложения. Парламентарии предложили на законодательном уровне обязать родителей несовершеннолетних детей проходить принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, депутаты считают рациональным решением ужесточить административное наказание за неисполнение такими родителями обязанностей в отношении детей.

Парламентарии предложили прекращать выплаты, если ребенок попал в социально-реабилитационный центр. Ограничения могут ввести для родителей с алкогольной или наркотической зависимостью. Обо всех предложениях проинформируют федеральное правительство.

