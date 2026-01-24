Тренд на осознанную трезвость: безалкогольные аналоги крепких напитков начали завоевывать рынок

Все больше людей, особенно среди миллениалов и зумеров, делают осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни или умеренного потребления алкоголя, пишет swjournal.ru.

В ответ на этот запрос алкогольная индустрия предлагает широкий ассортимент безалкогольных аналогов классических крепких напитков — от джина и виски до рома.

Эти напитки становятся данью традициям и ритуалам, а не источником градусов. Отмечается, что их производство — это сложный и дорогостоящий процесс.

Технология повторяет все этапы создания оригинального напитка (брожение, дистилляция, настаивание на травах или выдержка в бочках), но на финальной стадии спирт удаляется специальными методами, что требует высокотехнологичного оборудования и повышает себестоимость. Поэтому цена на качественный безалкогольный аналог часто выше, чем на его крепкий оригинал.

Потребителю важно различать маркировки: «No Alco» (Безалкогольный) содержит до 0.5% спирта, а «Low Alco» (С низким содержанием алкоголя) содержит от 0.5% до 1.2% спирта.

Выбор в пользу таких напитков имеет ряд преимуществ для здоровья, отмечают медики. После вечеринки не будет похмелья, так как нет этаноловой нагрузки на организм. Они низкокалорийны по сравнению с обычным алкоголем.

Кроме того, их можно употреблять людям, принимающим лекарства, несовместимые со спиртом, или тем, кто находится за рулем. Это позволяет сохранить социальный аспект и удовольствие от вкуса, минимизируя риски для здоровья.

