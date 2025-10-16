«Находилась в состоянии алкогольного опьянения»: что спровоцировало драку между девушками в баре?

Неприязнь девушек, которые встретились в кузбасском баре, закончилась дракой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия: одну девушку передали сотрудникам правоохранительных органов. Вторая участница конфликта доставлена в больницу.

По информации ведомства, зачинщица конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время выяснения отношений с применением физической силы одна из девушек ударила другую по голове бутылкой. Сотрудников Росгвардии пригласил персонал бара. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Они отметили, что степень вины нападавшей оценят сотрудники правоохранительных органов.

По данным ведомства, конфликт начался с обоюдных оскорблений в утреннее время. 24-летнюю жительницу Междуреченска задержали правоохранители. Госпитализирована 26-летняя горожанка.

«Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении ведомства.

