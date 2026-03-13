«Находимся в состоянии повышенной готовности»: сирены предприятий из-за угрозы атаки БПЛА звучали в Ижевске

По информации издания, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале сообщил, что в четырех районах республики образовалась высокая угроза атаки БПЛА. Он призвал местных жителей не паниковать, а действовать максимально собранно в зависимости от места текущего нахождения. Рекомендовано покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Аналогично стоит поступать горожанам, которые оказались на улице.

Глава отметил, что дома желательно спуститься в подвал или найти наиболее безопасное место в здании. Не стоит пользоваться лифтами.

«Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112», — написал глава республики.

Несмотря на то, что Ижевск не упоминается, очевидцы рассказали Udm-info о звуках сирены. В школьных чатах сообщили, что родители вправе самостоятельно решать, отпускать ли детей в школу или нет.

«Городская сирена не запущена, но работают сирены предприятий. Поэтому находимся в состоянии повышенной готовности», — говорится в школьных чатах.

По данным издания, в настоящее время ситуация в регионе стабильная: сигнал «Опасное небо» в Удмуртии отменили.

Ранее сообщалось, что жители Майкопа сообщили о 10 взрывах в небе над городом.