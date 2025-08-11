Донецкий житель угрожал соседке и бросил в ее двор гранаты

В Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили о задержании дончанина, который подозревается в нападении на домовладение своей соседки с использованием гранат, передает «Лента.ру».

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, 49-летний мужчина, находившийся в состоянии длительного конфликта с проживающей по соседству женщиной, неоднократно отправлял ей сообщения с угрозами.

Кульминацией конфликта стало бросание двух гранат во двор ее дома. Одна из гранат сдетонировала, в то время как вторая была успешно обезврежена прибывшими на место сотрудниками правопорядка.

Женщина, являющаяся владелицей дома, не получила ранений. Нападавший был оперативно задержан. В ходе обыска по месту его жительства был обнаружен тайник, содержащий значительный арсенал: свыше шестидесяти гранат, девять зарядов для гранатомета, шесть мин, а также более восьмидесяти патронов различного калибра. Часть найденных боеприпасов была уничтожена специалистами Росгвардии.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту угроз убийством. После проведения экспертизы изъятых боеприпасов ему может быть предъявлено обвинение по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла 62 подпольных оружейных цеха в российских регионах.