Найденного в Кузбассе подростка правоохранители не вернули домой

С 5 июля в Кузбассе велись поиски 13-летнего подростка. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика на улице Прокопьевска. После беседы с несовершеннолетним сотрудники правоохранительных органов решили до установления всех деталей передать ребенка в специализированное учреждение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В полиции Кузбасса проинформировали, что о пропаже ребенка сообщил его 42-летний отец. К поиску привлекли также инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска. Специалисты проверяли улицы. Информацию о поисках разместили в Сети. В первую очередь обследовали дворы многоэтажных домов. Правоохранители побеседовали с друзьями подростка.

По информации ведомства, пропавший житель Прокопьевска был обнаружен на одной из улиц. Противоправных действий в его адрес не совершалось. Мальчик рассказал, что поругался с отцом и уехал кататься на велосипеде. Во время прогулки школьник встретил знакомого, поделился информацией о конфликте и принял его предложение переночевать. Сотрудники полиции намерены установить все обстоятельства произошедшего, чтобы при необходимости привлечь внимание представителей других ведомств.

«Несовершеннолетний помещен в специализированное учреждение», — указано в сообщении.

Ранее правоохранители опровергли миф, что подавать заявление о пропаже ребенка нужно строго на третий день.