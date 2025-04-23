Найдены гильзы и патрон: неизвестный выстрелил в мужчину в Краснодаре и скрылся

В Краснодаре разыскивают двух мужчин. Один из них по неустановленным на данный момент причинам выстрелил несколько раз в горожанина, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 46-летнего пострадавшего доставили в больницу. У него диагностированы огнестрельные ранения ног. По предварительным данным, к нему подошли двое неизвестных мужчин. Один из них выстрелил, после чего сообщники покинули место происшествия.

По информации канала, инцидент произошел вблизи школы на улице Гидростроителей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они нашли семь гильз и патрон. Мотивы преступления на данный момент установить не удалось. Очевидцы рассказали, как выглядели неизвестные. Эти данные помогут правоохранителям в розыске злоумышленников. По словам жителей, у одного из неизвестных в руках был пистолет серебристого цвета.

«Как рассказали нам очевидцы, один из них среднего телосложения, рост примерно 175-180 см, карие глаза, темные волосы и борода, был одет в черную кофту и черные спортивные штаны, белую футболку», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что в Дагестане два человека пострадали при перестрелке.