В Дагестане два человека пострадали при перестрелке

В Дагестане произошла перестрелка, унесшая жизнь одного человека. Погиб водитель, который стал стрелять в правоохранителей. А также ранен сотрудник полиции, на которого он наехал, сообщили ТАСС в МВД Дагестана.

Инцидент произошел на улице Махачкалинской, когда сотрудники полиции и Росгвардии проводили оперативные мероприятия.

В ходе проверки один из водителей проигнорировал неоднократные требования об остановке и попытался скрыться. При этом намеренно наехал на полицейского и открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

«В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался. В автомобиле злоумышленника был обнаружен пистолет», — сообщили в полиции.

Пострадавший полицейский получил травмы различной степени тяжести, однако, по уточненным данным, его жизни ничего не угрожает.

На юге Москвы 22 апреля полиция задержала мужчину, который из травматического оружия выстрелил в девочку.