«Наказывают редко и мягко»: эколог пояснила причины появления несанкционированных свалок

Жители Тюмени жалуются на неприятные запахи, которые все активнее распространяются по городу с приходом весны из-за свалки возле СО «Березка-4», сообщил nashgorod.ru.

Эксперты рассказали, что проблема несанкционированных свалок в последнее время стала актуальной для жителей города. Одна из главных причин — законодательство РФ в некоторых местах оказалось слишком слабым.

«Мы теряем леса быстрее, чем успеваем осознать масштаб проблемы. Пока санкции остаются символическими, ситуация будет только ухудшаться», — отметила Валентина Тузова, кандидат биологических наук.

Местные жители сообщили, что возле СО «Березка-4» образовалась большая свалка. На место приезжают неизвестные автомобили, которые сбрасывают мусор, в том числе и крупногабаритный. Горожане рассказали, что свалка разрасталась на протяжении нескольких лет.

Эколог Ирина Гаврина рассказала, что в некоторых местах устанавливают фотоловушки. Нарушителей, которых удается найти, немного. Им назначают штраф, сумма которого не покроет причиненный вред окружающей среде. В итоге, по мнению эксперта, проблема не решается.

«Механизм работает, но слишком вяло. Нарушителей наказывают редко и мягко», — рассказала эколог Ирина Гаврина.

Юрист Константин Долгих рассказал, что сумма штрафов за загрязнение лесов отходами достигает 3,5 тыс. руб. для физических лиц, 20 тыс. руб. — для должностных и ИП, 300 тыс. руб. — для юридических. Эксперт отметил, что за вывоз мусора на предназначенное для этого место предприниматель платит значительно больше, чем за потенциальный штраф.

Ранее сообщалось, что в Перми ищут волонтеров для переноса жаб через дорогу.