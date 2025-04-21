В Перми ищут волонтеров для переноса жаб через дорогу

Экоактивист Надежда Баглей рассказала о начале миграции жаб. Земноводные начинают покидать лес. Они направляются в сторону озера. По словам общественницы, в Перми они сталкиваются со сложностью. Им предстоит перейти проезжую часть. Кроме того, по дороге встречается препятствие — бетонный забор, ограждающий территорию местного предприятия.

«В заборе есть несколько щелей, но пока жабы их найдут, их сто раз успевают раздавить на дороге и на парковке. Предупреждающий знак стоит, но отдыхающие его не видят», — рассказала экоактивист Надежда Баглей.

По данным издания, жители разных регионов обеспокоены безопасностью при миграции жаб. Так, в Подмосковье и Ижевске работают специальные патрули, которые дежурят вдоль проезжей части и следят, чтобы жабы не попадали под колеса автомобилей. Вскоре такой же патруль начнет работу в Санкт-Петербурге. В настоящее время принять участие в акции изъявили желание около 700 горожан. Надежда Баглей на странице в соцсети опубликовала объявление с призывом оказать помощь жабам.

По информации издания, волонтерам предстоит переносить жаб через дорогу и подносить к щелям в заборе. Важное условие — действовать аккуратно, чтобы не навредить земноводным. Требование к волонтерам — любить природу. Акция пройдет на парковке экотропы Липовая гора. График уже составляется.

Ранее сообщалось, что экоактивисты Ижевска самостоятельно установили баннеры о миграции серых жаб.