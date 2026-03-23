«Наклейка осталась после покупки»: житель Молдавии получил штраф в Домодедово за стикер с питбулем на KIA Rio
REGIONS: приезжего из Молдавии оштрафовали за наклейку на машине в Подмосковье
Фото: [REGIONS/Сгенерировано нейросетью]
Суд в Домодедово вынес решение оштрафовать жителя Молдавии за наклейку с изображением головы питбуля на автомобиле. Эмблема оказалась схожа с символикой краснодарского фан-движения, которое ранее было признано экстремистским. Как пояснил сам владелец авто в беседе с REGIONS, наклейка досталась ему вместе с подержанной KIA после приобретения. Адвокат Тимур Маршани рассказал, как избежать подобных неприятностей.
По информации издания, 31-летний уроженец Молдавии Юрий был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем своей KIA Rio еще в 2025 году. Инспектор осмотрел машину, сфотографировал стикер на заднем стекле и отпустил водителя. Спустя несколько месяцев мужчина получил повестку в суд — ему вменили публичную демонстрацию экстремистской символики. Причиной стал все тот же стикер с питбулем.
По данным издания, мужчину признали виновным по административной статье. Суд постановил конфисковать наклейку и назначил штраф в размере 1700 руб. Обжаловать решение мужчина не стал.
«Я машину с этой наклейкой уже купил. Когда ставил ее на учет в ГИБДД, вопросов тоже не возникло. Отклеивать не стал, собака и собака — не знал, что это было запрещено», — рассказал REGIONS автовладелец.
Адвокат Тимур Маршани в интервью REGIONS рекомендовал после покупки автомобиля с пробегом сразу избавляться от любых незнакомых символов на кузове, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
«Изображение может оказаться запрещенным, как здесь, и тогда автовладелец будет нести административную или уголовную ответственность», — пояснил Маршани.
По информации издания, краснодарское фанатское объединение «ПитБуль»* было признано экстремистским решением местного суда еще в 2010 году. Его деятельность запретили, а символику — для публичного демонстрирования.
*Признана экстремистской и запрещена в РФ.