«Наклейка осталась после покупки»: житель Молдавии получил штраф в Домодедово за стикер с питбулем на KIA Rio

Суд в Домодедово вынес решение оштрафовать жителя Молдавии за наклейку с изображением головы питбуля на автомобиле. Эмблема оказалась схожа с символикой краснодарского фан-движения, которое ранее было признано экстремистским. Как пояснил сам владелец авто в беседе с REGIONS, наклейка досталась ему вместе с подержанной KIA после приобретения. Адвокат Тимур Маршани рассказал, как избежать подобных неприятностей.

По информации издания, 31-летний уроженец Молдавии Юрий был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем своей KIA Rio еще в 2025 году. Инспектор осмотрел машину, сфотографировал стикер на заднем стекле и отпустил водителя. Спустя несколько месяцев мужчина получил повестку в суд — ему вменили публичную демонстрацию экстремистской символики. Причиной стал все тот же стикер с питбулем.

По данным издания, мужчину признали виновным по административной статье. Суд постановил конфисковать наклейку и назначил штраф в размере 1700 руб. Обжаловать решение мужчина не стал.

«Я машину с этой наклейкой уже купил. Когда ставил ее на учет в ГИБДД, вопросов тоже не возникло. Отклеивать не стал, собака и собака — не знал, что это было запрещено», — рассказал REGIONS автовладелец.

Адвокат Тимур Маршани в интервью REGIONS рекомендовал после покупки автомобиля с пробегом сразу избавляться от любых незнакомых символов на кузове, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

«Изображение может оказаться запрещенным, как здесь, и тогда автовладелец будет нести административную или уголовную ответственность», — пояснил Маршани.

По информации издания, краснодарское фанатское объединение «ПитБуль»* было признано экстремистским решением местного суда еще в 2010 году. Его деятельность запретили, а символику — для публичного демонстрирования.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ.