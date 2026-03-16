«Наконец-то отменили!»: волгоградские рабочие рассказали, как провели тревожную ночь из-за режима беспилотной опасности

В ночь на 16 марта в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Жители рассказали в соцсетях, как прошла ночь. Рабочие промпредприятий делились переживаниями, что не могут попасть на работу, сообщили novostivolgograda.ru.

По данным издания, о введении режима жителей предупредили в воскресенье, 15 марта. Утром 16 марта режим был отменен. Жителей проинформировали, что они могут передвигаться по городу. Однако ночная угроза помешала сотрудникам промышленного предприятия своевременно приступить к рабочим обязанностям. Об этом они рассказали в соцсетях.

Сотрудники объяснили, что во время действия режима опасности специалистам запрещено заходить на территорию завода.

«Наконец-то отменили режим, можно ехать на смену на завод — пока режим не отменят, нас не пустят», — отметили рабочие промпредприятий в соцсетях.

Минобороны РФ в канале МАХ проинформировали, что в ночь на 16 марта дежурными средствами ПВО в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены два БПЛА. По всей России устранили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В зоне риска находились 14 регионов РФ. Наибольшее количество вражеских объектов — 53 БПЛА — были замечены над территорией Московского региона. Из них 46 дронов следовали в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Собянин рассказал об атаке БПЛА и работе ПВО ночью 16 марта.