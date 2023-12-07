Наконец возведут: В Омске недостроенное здание передали в управление новому подрядчику

В Омске возле Фрунзенского моста находилось недостроенное здание, которое не украшало вид города. Стало известно, что 2 ноября местная администрация разрешила строительной компании «Алмаз» распоряжаться участком, сообщает gorod55.ru .

Владелец компании - предприниматель с хорошей репутацией Сосо Аласаний. Согласно планам фирмы, теперь на участке появится административное здание, предназначенное для делового центра. Здание площадью 980,01 кв. м. сделают двухэтажным. Завершить строительство планируют до марта 2025 года.

Недавно стало известно о строительстве нового торгового центра на месте парковки. Предприниматель Дмитрий Казаков будет руководить проектом. Город55 отмечает, что в настоящее время на парковке вмещается около 80 машин. Парковка платная. Несмотря на это, предприниматель уже получил положительное решение о строительстве здания площадью 5320 кв. м.

Ранее стало известно об отравлении рабочих, которые находились на стройке главного аэропорта Камчатки. Пострадал 41 человек. Все госпитализированы.