Сразу -17% в цене: новая «вторичка» в Подмосковье оказалась гораздо дешевле квартир от застройщика

Готовые новостройки в Московской области стали на 17% дороже новых квартир на вторичном рынке, выяснили аналитики «Циан». Данные исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперты проанализировали цены на квартиры от застройщиков в сданных домах и от инвесторов в новой «вторичке» 2023-2025 годов постройки. Средняя цена за 1 кв. м в жилье от девелоперов составила 237,1 тыс. рублей, на вторичном рынке — 202,7 тыс. рублей. Таким образом, выгода при покупке квартиры в новом доме, но во «вторичке» составила 17%.

В Москве разница не настолько большая — квартиры на вторичном рынке дешевле на 5%. Средняя стоимость квадратного метра в сданных новостройках в январе 2026 года составила 484,1 тыс. рублей, в новой «вторичке» — 460,3 тыс. рублей.

По словам экспертов, новая «вторичка» становится все более серьезным конкурентом для застройщиков. Зачастую подобные предложения дешевле, кроме того, покупатель может договориться о дополнительной скидке.

