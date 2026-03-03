Налог вернут семье: депутат Говырин объяснил, как получить почти половину уплаченного НДФЛ

С 2026 года российские семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Речь идет о так называемой ежегодной семейной выплате, которая по сути представляет собой частичный возврат подоходного налога. Подробности нововведения REGIONS разъяснил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Основанием для выплаты служат федеральный закон № 179-ФЗ, подписанный летом 2024 года, и правительственное постановление, принятое в конце 2025-го. Суть механизма заключается в перерасчете НДФЛ, уплаченного работающим родителем за предыдущий год. Вместо стандартной ставки в 13% применяется пониженная — 6%. Образовавшаяся разница возвращается заявителю. Таким образом, семья получает обратно почти половину от суммы уплаченного налога.

Претендовать на выплату могут не только родители, но и усыновители, опекуны или попечители. Однако действует ряд обязательных условий. В семье должно воспитываться не менее двоих детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при условии их очного обучения).

Среднедушевой доход семьи за предыдущий год не может превышать полуторную величину прожиточного минимума, установленную в конкретном регионе. Все члены семьи, на которых оформляется выплата, обязаны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории. Также важно, чтобы родитель в том году, за который запрашивается возврат, исправно платил НДФЛ.

При рассмотрении заявления Социальный фонд будет оценивать не только доходы, но и имущественное положение семьи. В расчет возьмут квартиры, дома, автомобили и земельные участки. Если их общая стоимость превысит утвержденные лимиты, в выплате могут отказать. Еще одним препятствием станет наличие задолженности по алиментам.

«Расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется путем деления суммы всех доходов ее членов за год на 12 и на количество членов семьи», — уточнил Говырин.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются различные источники поступлений: заработная плата, доходы по гражданско-правовым договорам, предпринимательская прибыль, пенсионные выплаты, стипендии, алименты, проценты по вкладам и средства от сдачи недвижимости в аренду. Вместе с тем некоторые виды доходов в расчет не принимаются. В их числе — сама семейная выплата, полученная за прошлые годы, единовременные компенсации, средства, выделенные по социальному контракту, а также адресная помощь семьям военнослужащих.

Подать заявление на выплату можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ или при личном визите в клиентскую службу Социального фонда. Основной пакет данных ведомство получит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, однако в отдельных случаях заявителю могут потребоваться предоставить дополнительные документы.

Заявления на получение выплаты принимаются только в установленный временной промежуток — с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Например, за 2025 год документы начнут обрабатывать с первого дня лета 2026-го.

Рассмотрение обращения в Социальном фонде занимает до 10 рабочих дней. В случае необходимости запроса дополнительных документов этот срок может быть увеличен до 20 дней. При положительном исходе средства поступают заявителю в течение пяти рабочих дней.

Финансовое обеспечение новой меры поддержки уже предусмотрено в бюджете. На текущий год на эти цели выделено почти 120 млрд руб.

