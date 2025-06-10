Налоговая заблокировала счета экс-издателя «Медузы» Красильщика

По информации издания, Красильщик не погасил задолженность в размере 138 руб. 60 коп. Это стало поводом для блокировки счета. Решение приняла инспекция ФНС № 10 по Москве. Информация о других задолженностях не найдена.

Издание напомнило, что Басманный суд Москвы заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии общего режима. Гражданина обвинили в распространении фейков об армии России. Экс-издатель «Медузы» покинул страну весной 2022 года.

По данным издания, журналист комментировал свое решение покинуть Россию. Он отметил, что не намерен возвращаться. Однако в РФ на его имя по-прежнему зарегистрировано ИП. Он получал деньги за деятельность в сфере художественного творчества, в области связей с общественностью. Еще одна деятельность, приносящая ранее доход в России, — издание книг.

Ранее сообщалось, что вокалисту Little Big Прусикину** заблокировали счета в России.

*Признана в РФ нежелательной организацией, внесена в список СМИ-иноагентов.

**Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.