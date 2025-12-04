Удар по должникам: Госдума разрешила забирать последние деньги за квартиру

Фото: [ Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья/Медиасток.рф ]

Государственная дума РФ отклонила в первом чтении законодательную инициативу, устанавливающую особую защиту для денежных компенсаций, выплачиваемых гражданам за изымаемое единственное жилье в аварийных домах, пишет « Вечерняя Москва».

В соответствии с действующим законодательством, при изъятии жилого помещения для сноса аварийного дома собственнику предоставляется равноценное жилье либо денежная компенсация. Законопроект предлагал ввести для таких компенсационных выплат исполнительский иммунитет, запрещающий обращать на них взыскание по долгам получателя. Целью инициативы была защита граждан, в том числе имеющих задолженности по ипотеке или иным обязательствам, от риска остаться без средств для приобретения нового жилья после сноса старого.

Отклонение проекта оставляет в силе существующий порядок, при котором полученные гражданином деньги могут быть списаны судебными приставами в счет погашения имеющихся долгов.

