Нанес 187 ранений: суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве

Суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве жителя Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Жертве было нанесено более 187 ударов различными острыми предметами.

По информации издания, суд в среду, 10 сентября, принял решение о заключении подозреваемого в СИЗО до 8 ноября. В убийстве подозревают 36-летнего жителя региона. По версии сотрудников правоохранительных органов, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве в ночь на 8 сентября. Подозреваемый, предположительно, нанес более 187 ранений различными предметами, в том числе ножом и топором.

По данным правоохранителей, пострадавший скончался на месте преступления от полученных ранений. Подозреваемый пытался скрыть следы преступления. Жертву он вынес в подъезд. Во время допроса и на очной ставке подозреваемый признал вину в полном объеме. В ближайшее время следствие планирует официально предъявить ему обвинение. Отмечено, что преступление было совершено в приступе ярости.

По информации издания, СК возбудил уголовное дело. Срок наказания по инкриминируемой статье достигает 15 лет. Тело 54-летнего погибшего мужчины обнаружила на лестничной площадке жительница дома.

Ранее стало известно, какое наказание ждет убийцу Чарли Кирка.