Нанес 25 ножевых ранений: россиянин жестоко убил 93-летнего отца

Жителя Новокузнецка обвинили в убийстве 93-летнего отца. Следствие предполагает, что мужчина нанес не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей. Подробностями поделились в телеграм-канале СУ СК по Кузбассу, сообщил VSE42.RU .

По данным ведомства, 63-летний мужчина нанес удары отцу в ходе конфликта, спровоцированного бытовыми проблемами. Трагический инцидент произошел в доме обвиняемого. Пенсионер погиб от полученных травм на месте преступления в субботу, 21 февраля.

В ходе расследования уголовного дела следователи и криминалисты провели детальный осмотр места преступления, где было обнаружено предполагаемое орудие — нож. Правоохранители также опросили свидетелей и назначили ряд необходимых экспертиз. Отдельное внимание будет уделено психологическому состоянию обвиняемого — его проверят специалисты.

По данным ведомства, мужчину задержали при совестной работе сотрудники СК и МВД. Правоохранители считают рациональным выбрать меру пресечения в виде ареста. Суд на данный момент решение не вынес. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что новое уголовное дело возбудили против дважды помилованного экс-участника СВО.