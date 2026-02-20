В Якутии разворачивается криминальная драма, которая ставит под сомнение эффективность механизма помилования через участие в боевых действиях. Тридцативосьмилетний Виктор Саввинов, дважды выходивший на свободу благодаря контрактам с Министерством обороны, вновь задержан по подозрению в убийстве. На этот раз — уже четвертом по счету. Подробности об этом публикует интернет-издание «Ямал-медиа» .

Криминальный путь Саввинова начался задолго до событий, связанных со специальной военной операцией. Несколько лет назад его приговорили к лишению свободы за убийство женщины, которая не ответила ему взаимностью. По данным следствия, он нанес жертве множественные ножевые ранения. До этого мужчину уже неоднократно судили — в основном за кражи и разбой. Полный срок за убийство ему отбывать не пришлось: позднее он заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Полгода участия в СВО принесли ему помилование и свободу.

Расправа в родном селе

Вернувшись в родное село Кутана Сунтарского улуса, Саввинов не нашел того уважения, на которое рассчитывал. Односельчане сторонились человека с криминальным прошлым, родственники также не стремились к общению. Ситуация накалилась в конце зимы. Как пишут местные издания, Саввинов, будучи пьяным, ходил по селу и требовал почестей в связи с праздником, жалуясь, что ему не оказывают должного уважения как вернувшемуся с зоны конфликта.

Когда он оказался у дома пожилой учительницы Валентины Федоровой, вдовы своего дяди, та не пустила его. Женщина позвонила в местную администрацию и попросила принять меры, понимая, что Саввинов может представлять угрозу. Прибывший полицейский отвез мужчину в сезонное поселение для выпаса скота, чтобы тот выспался.

Утром Саввинов отправился к приятелю, и вместе они стали распивать алкоголь. Виктор под влиянием спиртного все больше раздражался. В итоге он накинулся на собутыльника с ломом, несколько раз ударив по голове. От полученных травм тот скончался.

На этом Саввинов не остановился. Он отправился к дому Валентины Федоровой, ворвался в помещение и стал избивать учительницу. Несколько ударов он нанес топором. После расправы мужчина поджег дом и скрылся с места преступления. Женщина была заслуженным учителем России.

Суд приговорил Саввинова к длительному сроку лишения свободы в колонии строгого режима. Однако уже следующим летом преступника снова освободили в связи с заключением нового контракта с Минобороны России.

Дезертирство и безнаказанность

Осенью Саввинов попал с ранением в госпиталь в Бурятии. Оттуда он вскоре дезертировал и вернулся в Якутию. Несколько месяцев он скрывался сначала в родном улусе, затем перебрался в Якутск.

Дочь убитой учительницы все это время била тревогу. Женщина обращалась в правоохранительные органы и военную прокуратуру, сообщая, что опасный преступник находится в бегах. По ее словам, она полгода жила в страхе за своих детей и родственников, но получала лишь отписки в ответ на свои обращения.

В феврале этого года стало известно, что Саввинова задержали в ночном клубе в Якутске. В тот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По некоторым данным, преступление было совершено в середине февраля, и Саввинов подозревается в убийстве нескольких человек. Источники уточняют, что в одном из сел он убил девушку и ранил мужчину, который пытался его остановить.

Сейчас Саввинов арестован и содержится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Ему грозит пожизненное заключение. По неподтвержденным данным, он уже попросил отправить его обратно в зону СВО, однако, как отмечают источники в силовых структурах, вероятность удовлетворения этой просьбы с учетом того, что он успел натворить, крайне мала.

