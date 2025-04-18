Нанес не менее 41 удара ножом: убийце 15-летней школьницы из Подольска вынесли приговор

Московский областной суд признал виновным гражданина Михаила Баранова в убийстве 15-летней школьницы из Подольска, сообщил РЕН ТВ. Молодому человеку назначили 24 года колонии.

По данным издания, школьница погибла 10 марта 2023 года. Девушку обнаружила соседка. Она лежала на полу на кухне. Было очевидно, что подросток нуждается в медицинской помощи. Женщина вызвала бригаду скорой. Доставить подростка в больницу не удалось. Школьница умерла.

По информации издания, в убийстве подозревали бывшего совершеннолетнего возлюбленного девушки. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установили, что после расставания молодой человек преследовал школьницу. Во время одного из конфликтов он перерезал девушке горло.

Молодой человек пытался скрыть следы преступления, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области. Для реализации данной цели он нанес не менее 41 удара ножом в область шеи.

«После этого, понимая, что потерпевшая жива, он запер входную дверь квартиры на замок, чтобы ей не смогли оказать медицинскую помощь, и скрылся с места преступления», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан на следующий день после убийства. Суд учел все детали преступления. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима. По данным ведомства, перед убийством над несовершеннолетней было совершено сексуальное насилие.

Ранее сообщалось, что жителю Москвы дали 15 лет колонии за два теракта и работу на Украину.