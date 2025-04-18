Жителю Москвы дали 15 лет колонии за два теракта и работу на Украину

Москвич Кирилл Фомичев по приговору суда получил 15 лет лишения свободы за то, что работал на украинскую организацию и совершил два теракта. Об этом сообщил ТАСС.

Фомичев был задержан во Владимирской области и арестован правоохранителями еще в 2023 году. Он признался, что совершил два теракта, которые проводились сразу целой группой лиц. Он также сознался в работе на украинскую организацию, именно по ее заданию он и выполнял теракты. Дело 19-летнего Фомичева рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.

«По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей», — указали правоохранители журналистам.

Они также отметили, что подсудимый не только признал свою вину, но активно сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предотвращен теракт в общежитии для курсантов. Работники ФСБ выяснили, что военнослужащий должен был произвести взрыв, чтобы убить как можно больше окружающих. Злоумышленник хотел разместить взрывчатку на себе и потом подорвать ее на месте теракта. За это ему пообещали вывести его детей в одну из западных стран.