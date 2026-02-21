Напал на губернатора Чибиса: осужденный за резонансное преступление погиб в зоне СВО

Александр Быданов, осужденный в 2024 году за резонансное нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась на его странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил Интерфакс.

На странице в соцсети указано, что 42-летний мужчина погиб при выполнении боевой задачи 4 января, а прощание с ним прошло в Апатитах 17 февраля.

По информации издания, преступление произошло вечером 4 апреля 2024 года. После встречи с жителями у здания ДК «Строитель» неизвестный напал на главу региона с ножом. Чибис получил ранение и был срочно прооперирован.

Нападавшим оказался местный житель Быданов. Его задержали. В ходе допроса он признался, что действовал из личной неприязни, хотя знаком с губернатором не был. В октябре того же года Апатитский городской суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Вердикт вынесли на основании решения присяжных, которые не нашли оснований для снисхождения.

Защита осужденного пыталась обжаловать приговор, ссылаясь на сотрудничество со следствием, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений.

