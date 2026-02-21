Ни прав, ни регистрации: прокуратура обнародовала первые итоги расследования авиакатастрофы в Приамурье

В Амурской области обнаружено место падения вертолета Robinson R44. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем официальном телеграм-канале поделилась первыми данными, полученными в ходе расследования.

Воздушное судно, на борту которого находились три человека, не подавало признаков жизни после вылета и было найдено разрушенным в полутора километрах от точки старта.

Предварительная проверка установила, что владелец вертолета, управлявший им в момент падения, не имел соответствующей квалификации и законных прав на пилотирование. Полет не был согласован с диспетчерскими службами. Сам вертолет не значился в реестре гражданских воздушных судов и не имел опознавательных знаков.

«Надзорные мероприятия продолжаются», — указано в сообщении ведомства.

Для координации действий экстренных служб и следствия на место трагедии прибыл благовещенский транспортный прокурор. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель двух и более лиц. Расследование поручено Забайкальскому следственному отделу на транспорте.

