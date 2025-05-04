Напавшая на Кадышеву девушка рассказала, чью просьбу выполнила

Телеграм-канал располагает видео, на котором певица прощается с публикой после концерта. Занавес опускается. После этого на сцену поднимается девушка, у которой в руках был букет цветов. Она заходит за сцену. По данным Mash, девушка набросилась на певицу и схватила ее за шею. Инцидент произошел 30 апреля.

По данным канала, служба охраны среагировала оперативно. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Певица не пострадала. Предположительно, на протяжении всего концерта девушке, которая напала, постоянно давал какие-то указания молодой человек. Он стоял рядом в кепке и часто что-то шептал на ухо. Представители Кадышевой подтвердили факт нападения.

«Действительно, на концерте в Иванове произошел неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей», — прокомментировали ситуацию Mash представители Кадышевой.

Девушка, которая напала на певицу, рассказала Mash причину своего поведения. Она заявила, что к ней обратился журналист. Он сказал, что хочет написать эксклюзив. Девушке предложили сыграть роль фанатки, которая пришла на концерт. Заказчик попросил подойти к певице и заявить, что она умалчивает о семейных проблемах. От девушки требовалось записать на видео ответ певицы. Девушка должна была получить вознаграждение. По ее словам, она действовала строго по инструкции.

Ранее автор «Сигма-боя» назвал причины популярности Надежды Кадышевой у молодежи.