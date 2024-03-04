Нарколог Гончаров назвал допустимую дозу алкоголя

В России принято масштабно праздновать Международный женский день. В преддверии праздника психиатр-нарколог центра «Бехтерев» Олег Гончаров рассказал, существует ли допустимая норма алкоголя, которая не окажет негативного воздействия на организм, сообщает ridus.ru .

Эксперт отметил, что дозы минимального риска теоретически существуют. Для мужчин и женщин они разные, причем показатели, допустимые для прекрасного поля, ниже, чем для сильной части населения. Однако, психиатр-нарколог отметил, что подобные нормы — относительные понятия. Каждый организм индивидуальный. Иногда рюмка спиртного напитка провоцирует некроз головки поджелудочной железы. Считать, что алкоголь совершенно безвреден невозможно.

«Существуют «дозы минимального риска», у мужчин они чуть выше, у женщин — чуть ниже. Это измеряется в «стандартных дозах» — примерно 330 миллилитров самого легкого пива. У мужчин — три-четыре «стандартных дозы» в неделю, у женщин — две-три. Шесть стандартных доз — это уже день тяжелого пьянства», — сказал нарколог в беседе с «Ридусом».

Ранее в преддверии весеннего праздника коуч и психолог, жительница Подольска Александра Метальникова дала советы интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать женщине такой подарок, от которого она точно останется в восторге. Многие мужчины предпочитают дарить цветы. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что если букет завял на следующий день, был подмороженным или несвежим, покупатель имеет право вернуть его и получить деньги, даже если у него нет чека.