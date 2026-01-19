Юный храбрец против 40-градусного мороза: малышка из Кемерова без колебаний окунулась в прорубь на Крещение

Жители Кемерова стали свидетелями, как к проруби для традиционного омовения в день Крещения пришла семья с маленькой девочкой. Очевидцы рассказали в соцсетях, что особенно удивило их, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Очевидцы рассказали, что родители пришли к купели с маленькой дочкой. Издание отметило, что в регионе зафиксировали сильные морозы: горнолыжный курорт «Шерегеш» приостановил работу подъемников из-за морозов, некоторые рейсы автобусов отменены по причине морозов ниже -40°.

Однако россияне участвуют в крещенских купаниях. По состоянию на утро 19 января в Кемерове в сильный мороз в Крещение в прорубь окунулся 871 человек. До 20:00 на территориях, предназначенных для купания, будут дежурить представители экстренных служб.

Очевидцы написали в соцсетях, что родители окунались осторожно, как и многие другие горожане. Однако маленькая девочка заходила в купель бодро и уверенно. Пользователи отметили, что юная россиянка проявила особую смелость.

Ранее сообщалось, чем опасно Крещение для неокрепшего иммунитета ребенка.