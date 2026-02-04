Народная артистка и пустой зал: ждать ли отмены концерта Ларисы Долиной в Коломне 11 марта из-за низких продаж?

В подмосковном зале ДК «Тепловозостроитель» на концерт народной артистки Ларисы Долиной продано лишь 36% мест, сообщило интернет-издание «Абзац». В кассе корреспонденту рассказали, что риск отмены мероприятия высокий.

Выступление Ларисы Долиной анонсировано на 11 марта. Певица планирует встретиться с поклонниками в Коломне. Стоимость билетов варьируется от 2,9 до 6,9 тыс. руб. В графике народной артистки 8 и 9 марта были уже заняты. Она собиралась выступить с концертами, но мероприятия отменили. По неофициальной информации, причина отмены — низкий выкуп билетов. Ждет ли такая участь и поклонников из Подмосковья, на данный момент неизвестно.

В кассе «Абзацу» рассказали, что никаких официальных уведомлений об отмене концерта они не получали. Однако решение могут принять и за несколько дней до мероприятия. Россиянам порекомендовали следить за официальными данными, интересоваться обновлениями.

«Везде отменяют. Возможно, и у нас отменят», — рассказали «Абзацу» в кассе.

По информации издания, первый концерт после выселения из квартиры в Хамовниках Долина дала 1 февраля. Она встретилась с публикой в подмосковном Домодедове.

