«Народный герой» против стульев на парковке: в Воскресенске продолжается война за парковочные места

Зимние парковки в Воскресенске снова превратились в горячую тему для обсуждений в социальных сетях, сообщил REGIONS. В одном из дворов города появился мужчина, которого местные жители уже окрестили народным героем.

Обильные снегопады привели к тому, что к концу дня заехать на придомовую стоянку становится практически невозможно без предварительной расчистки. Многие автомобилисты вынуждены брать в руки лопаты, чтобы освободить свои машины из снежного плена.

Однако проблема усугубляется не только погодой. Часто «труженики», расчистив пространство только для своего автомобиля, начинают «застолблять» его подручными средствами. Стулья, старые покрышки, строительные конусы и прочие предметы на парковочных местах стали привычным явлением. Люди стремятся таким образом сохранить результат своего труда, чтобы по возвращении домой снова занять расчищенный квадрат.

Мужчина, которого местные жители в соцсетях уже окрестили народным героем, взял на себя роль стихийного борца за парковочный порядок. Горожанин убирает с мест для стоянки бутылки, ведра и прочие предметы, которыми автовладельцы блокируют доступ.

«В Воскресенске появился мужчина, который борется с захватчиками расчищенных мест для стоянок автомобилей. Он ходит по городу и освобождает места для автомобилей, выкидывая разные приспособления и вещи, которые оставляют водители, чтобы занять себе это место», — рассказывают очевидцы.

Юрист Вячеслав Донченко из Воскресенска комментирует, какие правовые последствия могут ожидать водителей, практикующих подобные методы «бронирования» общественных парковочных мест.

«Таким водителям грозит статься 7.1 КоАП РФ и штраф. Юридическим лицам придется заплатить до 200 тыс. руб., а физическим — от 5 до 10 тыс. руб.», — говорит юрист.

