Прицеп сюрпризом: житель Одинцова вывалил личный сугроб на парковку супермаркета

Нестандартный способ избавления от снега с частной территории выбрал житель подмосковных Одинцово. Мужчина привез на прицепе большую партию снега и выгрузил ее прямо на парковке у супермаркета в районе Юдино, передает REGIONS .

Фотографии гигантского сугроба посреди асфальта быстро стали вирусными в соцсетях, вызвав удивление и шутки о «сезонной парковке». Однако, как выяснилось, подобная самодеятельность является серьезным административным нарушением.

Юрист Сергей Самсонов пояснил, что сброс снега, собранного на частном участке, в общественном месте противоречит природоохранному и санитарному законодательству. Практический риск таких действий заключается в составе снежной массы: она часто содержит частицы бытового мусора, технические жидкости с дорог, а также остатки противогололедных реагентов — песчано-соляных смесей. При таянии все эти вещества попадают в почву и ливневую канализацию, загрязняя окружающую среду.

По действующим правилам, собранный снег должен вывозиться на специально оборудованные площадки с твердым водонепроницаемым покрытием или на снегоплавильные пункты. Запрещено складировать его в зонах отдыха, на детских площадках, у водоемов и, как в данном случае, на парковках торговых центров. Нарушителям грозят санкции: для граждан это штраф до 4 тысяч рублей, для юридических лиц сумма может достигать 400 тысяч рублей.

