«Нарциссическая мать и дефицит любви»: психолог объяснил заявление дочери Маши Распутиной на шоу «Пацанки»

По информации издания, младшая дочь Маши Распутиной (Аллы Агеевой) имеет опыт участия в телевизионных шоу. На одном из проектов девушка рассказала, что ее якобы домогался единокровный брат. После сенсационного заявления она пропала из публичного поля на некоторое время.

По данным издания, сейчас девушке 25 лет. Она стала участницей шоу «Пацанки». Во время съемок дочь Мария рассказала о недостатке любви и внимания со стороны своей семьи. Психолог Денисов-Мельников высказал мнение, что звездная мама девушки — представитель нарциссической модели поведения. По этой причине артистка, действительно, могла не уделять много внимания дочерям.

«У нее, насколько я помню, нарциссическая модель поведения, желание обратить на себя внимание. В этом случае обычно человек мало обращает внимания на окружающих. Вполне возможно, что дочери его недополучали. На них могло это сказаться не лучшим образом. Детям нужно не только внимание, но и одобрение родителей. В случае нехватки они пытаются получить его любыми способами, но обычно ничего не выходит», — отметил эксперт.

По информации издания, старшая дочь родилась в 1985 году. Она проживает с мамой. Некоторое время назад нуждалась в оказании медицинской помощи: Лидия слышала голоса в голове, могла забыть выключить бытовые приборы. Сейчас ее состояние стабильное.

