Волочкова рассказала о планах родить ребенка от возлюбленного Марчело

Анастасия Волочкова снова собралась под венец и в роддом: экс-прима Большого театра объявила о готовности во второй раз стать матерью. В этот раз сердце балерины покорил некий Марчело, с которым она уже обсуждает не только свадьбу, но и пополнение в семействе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сама Волочкова настроена решительно и романтично одновременно. По ее словам, они с возлюбленным пришли к выводу, что у них просто обязаны родиться потрясающе красивые дети — генетика, мол, обязывает. Артистка призналась, что мысль о втором ребенке зрела давно, а непростые отношения с уже взрослой дочерью Ариадной только подогревают желание снова окунуться в материнство с головой.

Возраст, уверена балерина, совсем не помеха: активный образ жизни и отличная физическая форма позволят ей без проблем выносить здорового малыша. Кого именно они планируют — мальчика или девочку, — Волочкова уточнять не стала, оставив пространство для интриги.

