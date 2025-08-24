Нарушение техники безопасности: названа возможная причина взрыва в «Детском мире» в Москве

Председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин предположил, что в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке произошел взрыв по причине неисправности оборудования или нарушение техники безопасности во время работ, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Неправильная эксплуатация или дефект оборудования могли стать причиной взрыва», — рассказал эксперт.

Эксперт рассказал, что газовое оборудование, в том числе баллоны и выпускные вентили, должны периодически сдаваться на сертификацию. Любая искра может привести к взрыву, если объем газа был большим. Для людей, которые находятся в помещении, особенно критично оказаться в замкнутом пространстве.

Хлопок раздался в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москва, сообщил телеграм-канал СК РФ. По информации ведомства, в результате взрыва погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Сообщается также о пострадавших, но их число устанавливается. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

Согласно информации телеграм-канала Mash, пострадали шесть человек. Взрыв произошел на третьем этаже здания возле кафе, после чего началось задымление. На одном из посетителей загорелась одежда, но очевидец происшедшего успел помочь устранить возгорание. Людей быстро эвакуировали.

