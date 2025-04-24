Нарышкин сообщил о возможной встрече с директором ЦРУ

Сергей Нарышкин рассказал, что во время телефонного разговора с Джоном Рэтклиффом он обсудил ряд вопросов. Собеседник оценил диалог как конструктивную беседу. Он допустил, что спикеры могли бы в скором времени продолжить общение уже при личной встрече.

«Я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», — сказал Нарышкин ТАСС.

По данным агентства, Нарышкин не отказывался от потенциальных переговоров с главой ЦРУ. Он заявлял, что Россия всегда готова к любым переговорам. Важное условие — США должны быть заинтересованы в конструктивном диалоге. Сергей Нарышкин напомнил, что у России есть официальный представитель в Вашингтоне. Представитель в Москве имеется и у ЦРУ. При необходимости ведомства именно таким способом могли передавать друг другу важную информацию.

По информации издания, на текущей неделе в Москву планирует приехать спецпосланник США. Подобный визит уже не первый с момента, как США и Россия заявили об обоюдной готовности восстанавливать дипломатические отношения.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Нарышкин обсудили «турбулентную ситуацию».