Во время встречи с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул необходимость координации действий и обсуждения ряда актуальных политических тем, учитывая «турбулентную ситуацию», передает ТАСС.

Президент Белоруссии выразил значимость мнения руководителя СВР в текущей ситуации. Лукашенко выразил благодарность Нарышкину за посещение Белоруссии и попросил передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину.

Нарышкин отметил, что Россия и Белоруссия наблюдают усиление военной активности НАТО вблизи границ, а европейские государства наращивают напряженность вокруг украинского кризиса.

Он также заявил, что триумф Александра Лукашенко на президентских выборах был неоспоримым, что свидетельствует о поддержке народа.

Нарышкин также сообщил об активном диалоге с Соединенными Штатами, отметив их стремление разобраться в истоках украинского конфликта.

По словам главы СВР, мирное урегулирование ситуации на Украине предполагает ее нейтральный статус в отношении ядерного оружия, отмену законов, носящих дискриминационный характер, и признание территориальной целостности Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии оценил возможность вступления Украины в Евросоюз.