«Нас ему не обмануть!»: Медведев оценил первую неделю работы Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале высказал мнение, что в первую рабочую неделю в должности президента США Дональд Трамп пытался запутать весь мир.

Дмитрий Медведев сопроводил пост фотографией, сделанной в 2017 году на саммите АСЕАН. мероприятие прошло в Маниле. На снимке также присутствует Дональд Трамп. Лидеры стран стоят, скрещивая руки. Медведев — единственный, кто держит руки не так. Фотографию автор поста подписал.

«И снова здравствуйте!» — подписал снимок Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что Дональду Трампу не удастся запутать Россию.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» — отметил заместитель председателя Совета безопасности Медведев.

Медведев ранее прокомментировал диалог глав России и Китая, который прошел после выборов США. Спикер высказал мнение, что онлайн-встреча лидеров стран привлекла внимание общественности.

По мнению Медведева, современный мир заинтересован в благополучии всего человечества и реализации многополярности. Политик обратил внимание, что не все разделяют позицию Трампа, что мир надеется на наступление «золотого века Америки». С подобным посылом лидер выступал на предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что в США требуют экстренно исключить из заморозки те программы, которые связаны с Украиной.