В госдеп поступил запрос об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщило здание Financial Times со ссылкой на документы и источники.

По данным издания, с соответствующим запросом обратились американские дипломаты. Они призывают в экстренном порядке распорядиться, чтобы решение президента США Дональда Трампа о приостановлении выдаче иностранной помощи не распространялось на Украину.

«Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем Марко Рубио», — сообщило издание.

По данным издания, дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента аргументировали свою позицию угрозой национальной безопасности. Они обратились к Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа президента Трампа.

В Кремле неоднократно заявляли, что переданная Украине помощь негативно отражается на урегулировании конфликта. Во-первых, поставки оружия продлевают действие СВО. Во-вторых, масштабы конфликта расширяются из-за наличия у ВСУ техники НАТО.

Президент Владимир Путин отмечал ранее, что прекращение финансирования Украины приведет к постепенному завершению спецоперации из-за того, что Киев не имеет возможности самостоятельно противостоять России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Киеву оказывали помощь как можно больше стран.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал причины остановки выделения помощи другим странам.