«Нас нагибают все ниже и ниже»: югорчане просят отменить диапазоны потребления электричества

Югорчане высказали мнение, что в регионе необходимо отменить диапазоны потребления электричества, от которых зависит стоимость услуги, сообщил muksun.fm.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков проинформировал, что в марте для 7 тыс. югорчан на основании решения федерального правительства произведут перерасчет платежей за январь и февраль, сообщил телеграм-канал «Югра Z Официально». Muksun.fm промониторил комментарии жителей региона. Выяснилось, что некоторые горожане предлагают отменить диапазоны потребления электричества.

«Мы хотим встретить спокойную старость, а нас нагибают все ниже и ниже», — сетует один из дачников.

По данным издания, жители дачных кооперативов рассказали, что даже с учетом перерасчета будут вынуждены платить около 30 тыс. руб. По их данным, объем потребления составляет около 9000 кВт в месяц. Некоторые югорчане уверены, что предложенные диапазоны не подходят для жителей севера. Югорчане отметили, что приравнивание до коэффициента 1,8 будет происходить и для жителей юга. Подобное решение они считают некорректным.

«Извините, но это издевательство над народом. Там юг, а у нас север», — жалуются жители ХМАО.

Жители ХМАО отметили, что многие люди оформили ипотеку. Они стараются улучшить жилищные условия, несмотря на рост стоимости строительных материалов. Высокие коммунальные услуги не позволяют им реализовывать планы.

Ранее сообщалось, что депутат Разворотнева предложила полностью отдать контроль за сферой ЖКХ регионам.