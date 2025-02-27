Тариф не определен: российские регионы могут получить полный контроль над сферой ЖКХ

Ответственность за сферу ЖКХ необходимо полностью отдать высшим должностным лицам регионов, внедрив интегральный показатель оценки в KPI для губернаторов, и отказаться от принятия решений на федеральном уровне. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Эксперты спрогнозировали рост тарифов ЖКХ в России в 2025 года на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил «Московский комсомолец». Разворотнева назвала подобные прогнозы «уткой», а экспертов «агентами-провокаторами», норовящими расстроить население.

«Конечно, это неправда, потому что тарифы на коммунальные услуги регулируются органами власти. В конце каждого года правительство выпускает распоряжение, в соответствии с которым определяет потолок роста платежей для каждого региона. Есть несколько регионов с достаточно высоким потолком, например, Пермский край — 21%, Архангельская область — 20%. С другой стороны, есть Амурская область — 8%, Республика Алтай — около 8%», — объяснила депутат.

Установленный потолок не означает, что регион полностью выберет его, это совокупный рост платежей на все, допускаемый федеральный правительством. Далее региональные службы по тарифам анализируют, на сколько следует поднять плату за воду, свет и электроэнергию, продолжила Разворотнева.

Счет за коммунальные услуги составляет только часть платежки, добавила парламентарий. Плату за содержание и текущий ремонт устанавливают собственники на общем собрании, в ином случае — органы местного самоуправления. По словам депутата, активные собственники могут держать ситуацию под своим контролем. Третья составляющая платежки — взносы на капремонт, относящиеся к региональным полномочиям, но и их рост не может составить 20-30%, подчеркнула Разворотнева.

Одномоментное повышение тарифов ЖКХ по всей стране в июле на основе распоряжения федерального правительства вызывает панику среди населения. Несмотря на то, что регионы не всегда повышают платежи на разрешенный для них уровень. Поэтому субъекты должны самостоятельно принимать решения о повышении или сохранении тарифов на прежнем уровне по любому предприятию в любой момент, но только на основе тщательного аудита, считает депутат. Разворотнева добавила, что ГД РФ уже принят в первом чтении закон о необходимости утверждения ресурсоснабжающих инвестиционных программ.

«Провели аудит, приняли долгосрочную инвестиционную программу, утвердили долгосрочный тариф с обязательным подтверждением выполнения программ. Пожалуйста, занимайтесь. Но только точечно, а не по всей стране и не сразу, потому что это такой спусковой крючок для инфляции, когда одновременно по всей стране тарифы растут, не говоря уже о настроении граждан», — заключила депутат.

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