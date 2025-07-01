«Наш город»: обманом тюменцев с домами заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

Тюменцы, которые не могут дождаться обещанного возведения модульных домов, дали показания в Следственном комитете, сообщил nashgorod.ru.

«Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Шерману Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

По информации издания, тюменцы сотрудничали с бизнесменом Василием Казаровым. По их словам, предприниматель обязался за 75 дней построить на участках модульные дома. Часть домов была возведена. Жильцы сообщили, что электропроводка проложена с нарушением требуемых норм, а доски покрыты плесенью. Люди обратили внимание на недостаточное количество утеплителя в зданиях. Многие заказчики до сих пор не дождались строительства. С момента соглашений прошел год.

Один из тюменцев Алексей Плясунов рассказал изданию, что лично разговаривал с предпринимателем. На участке мужчины залили только фундамент. По его словам, бизнесмен пригрозил, что в случае привлечения правоохранителей он не будет продолжать строительство.

«Я присылал предпринимателю претензию, все сроки вышли. Ждал 1,5 года, но так и не дождался. Пришлось подать заявление в суд», — рассказал Плясунов.

Тюменцы сообщили, что по делу проходит 70 пострадавших заказчиков. Предприниматель также посетил СК. В настоящее время он не может публично комментировать ситуацию.

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