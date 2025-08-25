«Наша огромная страна жила на рельсах»: уникальный поезд прибыл в Кузбасс

Юная девушка военного времени Лидия — это виртуальный проводник, который сопровождает посетителей с первого момента знакомства с уникальным поездом. Она не просто рассказывает исторические факты, а делится реальными историями жизней соотечественников. Лидия передает их воспоминания и эмоции, обращая внимание на мельчайшие детали.

«Казалось, наша огромная страна жила на рельсах», — слышат зрители ее голос из наушников.

По информации издания, Лидия рассказывает реальную историю жизни семьи. Самый младший сын погиб в ходе Великой Отечественной войны. На фронт он отправился добровольцем. Герой пал во время сражения за Москву. Глава семьи прошел испытания концлагеря.

По данным издания, экспонаты уникального музея в поезде — 13 тематических сцен, более 150 максимально реалистичных восковых скульптур. Рассказ Лидии проходит под музыкальное сопровождение и спецэффекты. Посетители познакомились также с предметами быта и военной техникой 40-х годов. Жители Кемерово не могли скрыть своих эмоций, настолько они проникновенно отнеслись к воссозданным событиям.

«Пусть даже фигуры сделаны из воска, но настолько все реалистично. В глазах узников концлагеря можно увидеть настоящий ужас», — поделилась кемеровчанка.

По информации издания, поезд курсирует по стране пятый год. Он также приезжал в Республику Беларусь и Абхазию. Выставку посетили около 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что ЦППК с начала учебного года возобновит скидку на проезд для учащихся.