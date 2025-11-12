«Нашествие какое-то, даже жутковато»: грибные гномы-строчки заполонили леса в Подмосковье

В лесах Талдомского округа наблюдается аномальное природное явление, вызвавшее удивление у сотрудников лесного хозяйства. В ноябре здесь массово появились крупные строчки высотой до 15 см, чья причудливая форма напоминает сказочных гномов в широкополых шляпах, сообщил REGIONS.

Старший участковый лесничий Комсомольского участка Талдомского лесничества Алексей Ефремов обнаружил необычные грибы во время планового обхода территории — сначала на одной поляне, а затем и на других участках леса.

«Они повсюду. Нашествие какое-то, даже жутковато», — рассказал Алексей Ефремов.

По словам эксперта, строчки обладают хорошими вкусовыми качествами при правильном приготовлении. Важно учитывать, что в сыром виде эти грибы ядовиты. Для безопасного употребления необходима обязательная термическая обработка: предварительное отваривание в течение 15-20 минут с последующей сушкой. Такой способ приготовления позволяет нейтрализовать содержащиеся в грибах токсины. Специалист рекомендует ограничивать потребление этого продукта, поскольку вредные вещества обладают способностью накапливаться в организме.

Ранее сообщалось, что схожий по виду с сырым мясом гриб обнаружили в Подмосковье.