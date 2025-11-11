«Жуткая красота»: схожий по виду с сырым мясом гриб обнаружили в Подмосковье

Сотрудники «Лосиной биостанции» на дереве в Лосинопогонном лесопарке вблизи Мытищ обнаружили схожий с сырым мясом фиолетово-розовый гриб, сообщил REGIONS.

Экологи нацпарка рассказали, что необычный гриб в лесах Подмосковья найти достаточно сложно. Редко аскокорине мясная — именно так называется гриб — встречается и в центральной полосе России. Преимущественно он растет с середины августа до ноября на сухих деревьях, особенно на березах.

«Жуткая красота, от которой невольно замираешь с необъяснимым трепетом! В этом „чудовищном очаровании“ таится польза», — сказали в «Лосином острове».

По информации экспертов, название гриб получил символичное. По химическому составу он напоминает сырое филе. Возможно, именно такие примеры и стали основой для распространенного мнения людей, что грибы являются лесным или растительным мясом. В подмосковной находке содержится большое количество белка. При должной обработке гриб может иметь антибактериальные свойства.

Специалисты предупредили, что на территории «Лосиного острова» необычным грибом можно только любоваться. Собирать грибы в особо охраняемой природной зоне федерального значения запрещено. Нельзя также разводить костры, рыбачить, собирать ягоды и травы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жители наблюдают ноябрьский грибной бум: из лесов выносят 12-килограммовые корзины хорошего урожая.