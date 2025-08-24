Помощник президента РФ, глава переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале поделился подробностями очередного обмена пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 146 военнослужащих, которые защищают интересы РФ. Столько же военнопленных передали на Украину.

Мединский поделился предположением, что на Украине остается уже небольшое количество российских военнопленных. По мнению помощника президента РФ, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Для России — это хороший знак. На территории России находится еще около тысячи граждан, которые ждут возвращения на Украину.

«Киев вновь "отбирал", на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому (полный список опубликован RT)», — написал помощник президента РФ, глава переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

Владимир Мединский отметил, что украинским военнопленным передали учебники, в том числе по истории. В книгах подробно рассказано о событиях XX века, о преступлениях единомышленников бандеровского режима. Помощник российского лидера уверен, что украинские военные проведут время с пользой.

«Прочистят мозги от мусора», — добавил Мединский.

Российские военные, которые возвращаются домой, рассказали РИА Новости о своих эмоциях. Они признаются, что еще не верят, что плен остался позади.

Ранее сообщалось, что восемь курян, которых незаконно удерживали с февраля в Сумах, возвращаются в РФ после длительных переговоров.