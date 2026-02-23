«Наследники нацистов снова собирают бронированный кулак»: Лукашенко обратился к нации в День защитника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поздравления граждан по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил республики заявил, что наследники нацистов снова пытаются сформировать бронированный кулак для броска на восточном направлении, сообщил ТАСС.

«Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем», — говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил республики.

Лидер республики отметил, что соотечественники в разные исторические периоды отважно защищали Родину. События 85-летней давности не были исключением. Тогда народ противостоял гитлеровскому нашествию. Лукашенко уверен, что современные жители должны с уважением относиться к подвигу дедов и прадедов.

«Тогда Красная армия, наши деды и прадеды спасли страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю и оставив нам в наследство Великую Победу. Мы всегда должны это помнить и чтить подвиг героев, ибо забвение приводит к тому, что все может повториться», — отметил он.

Президент Лукашенко уверен, что бороться с угрозой, которая установилась в современное время, возможно благодаря наличию армии. Военнослужащие республики должны быть хорошо оснащенными и мобильными. Все прошлые годы именно такую армию создавали в республике.

«Такая, какую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских вооруженных сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом», — приводит текст поздравления пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что в обращении к россиянам в честь праздника Дня защитника Отечества президент Путин назвал главные приоритеты страны — армия, флот и ядерная триада.