Насмешка над моралью или искусство? Юрист объяснил, почему Богомолов не смог бы работать с будущими актерам

Эксперт уточнил причину обеспокоенности. Актуальным стал вопрос, насколько подобное кадровое решение допустимо для государственной образовательной организации. Юрист провел краткий обзор по постановкам Константина Богомолова — «Идеальный муж. Комедия», «Карамазовы», «Борис Годунов» и «Князь». По мнению эксперта, в них встречается насилие и унижение. Автор будто ставит перед зрителями вопрос, где наступает моральная граница. Однако эта черта вызывает насмешки.

Темы, связанные с сексуализированным насилием и травмой, также становятся в центре внимания в постановках Богомолова, считает Давид Адамс. Согласно требованиям Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации», такой контент может стать преградой для работы с молодыми актерами, особенно несовершеннолетними.

Как отметил правовед, утверждение Богомолова в должности несло бы в себе серьезные правовые угрозы — от оспаривания приказов и управленческих действий до претензий, касающихся неисполнения образовательным учреждением обязательств по защите прав студентов и созданию безопасных условий обучения. Тот факт, что кандидатура в итоге не была утверждена, полностью нивелирует данные риски.

Ранее сообщалось, что режиссер Гришковец прокомментировал отказ Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ словами: «Лучшая новость, которую можно было услышать с утра».