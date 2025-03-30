Наставники сферы патриотического воспитания из Подольска приглашены к участию в конкурсе

Наставники сферы патриотического воспитания от 16 лет, ведущие свою деятельность на территории городского округа Подольск, приглашаются к участию в новом сезоне Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!», сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В администрации проинформировали, что специальная номинация предусмотрена для педагогов со стажем работы в сфере патриотического воспитания от 20 лет. Кроме того, анонсированы еще пять номинаций. Каждая из номинаций приурочена Году защитника Отечества. Для участия необходимо до 20 апреля подать заявку. В 2024 году участниками всероссийского конкурса стали более 300 подольчан.

В администрации отметили, что победители конкурса получат ряд привилегий. В частности, они будут вправе войти в кадровый резерв Движения Первых и центра «ВОИН». Победители присоединятся к сообществу наставников со всей России. Кроме того, наставники сферы патриотического воспитания повысят уровень своего профессионализма. Конкурс пройдет в три основных этапа.

Ранее сообщалось, что в Подольске для студентов провели викторину по русскому языку.