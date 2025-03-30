Ребусы и шарады: в Подольске для студентов провели викторину по русскому языку

Первокурсники из учреждений профессионального образования городского округа Подольск приняли участие в конкурсе под названием «Язык – путь цивилизации и культуры», сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В сообщении указано, что мероприятие прошло в рамках муниципального фестиваля «Студенческая весна – 2025» в Многопрофильном колледже №1. Студенты учебного заведения дружелюбно встретили участников, проявив творческие способности. Активные ребята встречали гостей в народных костюмах. Кроме того, они представили танцевальные номера. Встреча в подобном формате позволяла участникам чувствовать себя комфортно.

По данным администрации, в конкурсе участвовали представители девяти колледжей. Первокурсникам предложили ответить на вопросы по морфологии, словообразованию, синтаксису и лексике. Для ребят подготовили интересные задания. Они решали ребусы и шарады, с легкостью справились с творческим заданием. Цель мероприятия — расширить знания студентов и мотивировать их на систематизацию и обобщение информации.

«Призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Марина Шевченко, Многопрофильный колледж №1; 2-е место – Лада Марчук, колледж «Знание»; 3-е место – Арина Носкова, «Технико-экономический колледж», — проинформировали в администрации городского округа Подольск.

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