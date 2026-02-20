Настоящий герой не носит плащ: Владимир из Раменского самостоятельно борется со снегом отвалом на авто

В Раменском появился свой снежный супергерой без плаща, но с отвалом. Житель города Владимир Рыжиков превратил ежедневную борьбу со стихией в полезное хобби: установил на свой автомобиль снегоуборочное оборудование и теперь расчищает дороги не только для себя, но и для соседей. За это земляки прозвали его Mr. Volodya — имя быстро прижилось, сообщил REGIONS.

По профессии Владимир — авиатехник. Прозвище «Мистер Володя» ему дали еще коллеги, и оно оказалось настолько точным, что закрепилось на годы. Сам герой скромно признается: главное удовольствие — видеть, как твоя работа делает город чуточку удобнее и дарит людям тепло даже в лютый холод.

История началась с личного опыта. Раньше Владимир ездил на низкой машине и каждый снегопад становился для него настоящим испытанием. Он знает, каково это — когда дворы еще не чищены, а выезды завалены из-за стихии. Поэтому, как только появилась возможность оборудовать автомобиль отвалом, взялся за дело без раздумий.

«Мистер Володя» действует по системе. Прокладывает маршруты с учетом своих поездок, откликается на просьбы знакомых. Обязательно чистит подъезды к остановкам и социальным учреждениям, старается не создавать новых сугробов — складывает снег к уже существующим.

Владимир также состоит в городской автодружине, где помогает водителям, попавшим в затруднительное положение: вытягивает застрявшие машины, подсказывает объезды и безопасные маршруты. В ответ автомобилисты благодарят его короткими сигналами и поднятыми вверх большими пальцами.

